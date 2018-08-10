اجتماع الشرطة النسائية يوصي بالاهتمام بأصحاب الهمم

المصدر: Ⅶدبي- البيان

أكدت الدكتورة آمنة محمد البلوشي رئيسة جمعية الشرطة النسائية الإماراتية، حرص واهتمام الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ودعم سموه المستمر للمرأة الإماراتية، وحرصه الدائم على تعزيز مكانتها وتمكينها في جميع المجالات، إيماناً من قيادة الدولة بأهمية مساهمة المرأة ودورها الفعّال في جهود التنمية ونهضة البلاد، وتقديراً لما قدمته لدعم مسيرة الدولة داخل الوطن وخارجه.

جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع اللجنة التنسيقية التخصصية لشؤون الشرطة النسائية بوزارة الداخلية في مقر القيادة العامة لشرطة دبي.

وتم التوصل إلى توصيات سيتم رفعها للمسؤولين منها تنظيم دورات تدريبية لرفع كفاءة الشرطة النسائية، كما أوصت بأهمية تفعيل دور الشرطة النسائية ودعمها لفئة أصحاب الهمم، والاهتمام بالطفل من خلال الأنشطة المجتمعية.