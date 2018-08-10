سفارتنا في سيئول تشارك في معرض«جيمولبو»

المصدر: Ⅶسيئول- وام

شاركت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى كوريا الجنوبية في معرض جيمولبو للتبادل الثفافي في القرن الـ 21 بمدينة انتشون الكورية، والذي يستمر طيلة شهر أغسطس الجاري، وذلك في إطار عام زايد.

وقام القائم بالأعمال بالإنابة المستشار راشد الشامسي، والسكرتير الثاني مهرة الظنحاني بزيارة تفقدية للمعرض أمس الأول والتقيا القائمين على المعرض الذين أعربوا عن خالص الشكر والامتنان للدعم الذي قدمته سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى سيئول للمعرض، حيث قدمت السفارة كل المعروضات الثقافية والتراثية والتقليدية من ملابس تقليدية ومواد حرفية، وكتب تناولت تاريخ تأسيس دولة الإمارات وإنجازات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وصور لأهم المعالم السياحية للدولة إضافة إلى مجموعة من الفيديوهات التي تروج للسياحة في دولة الإمارات وتظهر التقدم الحضاري الذي تتميز به الدولة.

وأعرب وفد السفارة للقائمين على المعرض عن أملها بأن تأخذ الجوانب الثقافية حيزاً أكبر في مشاريع التعاون الكبيرة التي تجمع البلدين الصديقين.

استقطاب

ويستقطب المعرض أكثر من 200 زائر يومياً، لا سيما أن دولة الإمارات تقيم معرضها في شهر أغسطس وهو موسم العطل والإجازات الصيفية في جمهورية كوريا وعليه تنظم العديد من العائلات والمعسكرات الصيفية المدرسية رحلاتها للمعرض خاصة في عطلة نهاية الأسبوع. وتلقى وفد السفارة بعض الاستفسارات من زوار المعرض عن الأماكن السياحية للدولة والمعالم البارزة إضافة إلى استفساراتهم عن كيفية استخدام المعروضات التراثية ومسمياتها، مثمنين مشاركة السفارة في المعرض والتي أسهمت في إنجاح معرض جيمولبو للتبادل الثقافي بين الدول.