200 فعالية نفذتها «ربع قرن» في 14 مركزاً خلال يوليو الماضي

المصدر: Ⅶالشارقة - البيان

نفذت أطفال الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، خلال شهر يوليو المنصرم أكثر من 200 فعالية متنوعة، بمراكزها الـ14، الموزعة على مدينة الشارقة، والمنطقتين الوسطى والشرقية، خلال شهر يوليو الماضي، بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية.

وشملت البرامج الصيفية: الورش التعليمية، والتدريبية، والزيارات التعريفية، والمحاضرات التوعوية، والمهارات العامة، والثقافية، والرياضية، والتجارب العلمية، بالإضافة إلى تنفيذ معسكرين صيفيين، انطلقا تحت شعار «أكون»، و«مغامرة في اليابان».

تثقيف

وقالت عائشة علي الكعبي، مدير أطفال الشارقة بالوكالة: إنه بمناسبة عام زايد، فإن معظم المراكز نفذت ورشاً تثقيفية حول المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس الدولة، طيب الله ثراه.