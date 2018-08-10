مختبر دبي المركزي: مسوحات سنوية للتأكد من جودة المياه الجوفية

المصدر: Ⅶدبي- وام

يجرى مختبر دبي المركزي مسوحات سنوية هدفها التأكد من جودة المياه الجوفية في الإمارة وحمايتها والمحافظة عليها من التلوث والاستنزاف، والعمل على استدامتها مخزوناً استراتيجياً لمياه الشرب في أوقات الطوارئ والأزمات.

وقال المهندس أمين أحمد مدير إدارة مختبر دبي المركزي: إن المشروع جاء تماشياً مع التوجهات الوطنية لخطة دبي الاستراتيجية 2021 وأهداف خطة البلدية الخاصة بحماية البيئة واستدامة مواردها الطبيعية، حيث يقوم قسم مختبرات الأغذية والبيئة ممثلاً بشعبة مختبرات البيئة بإدارة مختبر دبي المركزي بمجموعة من الممارسات، التي تهدف إلى تعزيز حماية الموارد الطبيعية بإمارة دبي متضمنة مشاركته في العديد من البرامج والمشاريع.

عينات

من جانبها، أوضحت مها الهاجري مديرة قسم مختبرات الأغذية والبيئة أن دور القسم يتمثل في استلام شعبة مختبرات البيئة عينات من مياه الآبار الجوفية من مناطق متفرقة في إمارة دبي وإجراء ما يقارب 7.700 فحص باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات الرائدة في مجال الفحوصات الفيزيائية والكيميائية والميكروبيولوجية لدعم مؤشر قياس جودة المياه الجوفية، والذي يقوم بقياس حالة المياه الجوفية ومطابقتها لمعايير وممارسات عالمية معتمدة.

ويأتي ذلك دعماً لدور إدارة البيئة ببلدية دبي والتي تعنى بهذا المؤشر من خلال القيام بمسح ميداني على تلك الآبار على فترات متفاوتة مرتبطة بمواسم وفصول زمنية مختلفة، للتأكد من جودة وسلامة المياه الجوفية واستدامتها ولأخذ التدابير والإجراءات اللازمة لحماية مستوى جودة المياه الجوفية.

وأضافت الهاجري أن القسم يولي اهتماماً بالغاً بمؤشر مستوى جودة التربة كونه مؤشراً استراتيجياً آخر من خلال تحليل ما يقارب 2000 فحص باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة مثل فحص المعادن الثقيلة السامة ودرجة الحموضة الملوحة والتوصيل الكهربائي للتربة، مما يسهم في قياس حالة التربة بناء على معايير وممارسات عالمية بيئية معتمدة في هذا المجال، وذلك بهدف استدامة المحافظة على الموارد الطبيعية والتأكد من جودة التربة وعدم تلوثها.