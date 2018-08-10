بدء مغادرة حجاج الإمارات إلى الأراضي المقدسة

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـ مصطفى خليفة- أبوظبي - وام

غادرت، أمس، أولى رحلات الحجاج من مطار أبوظبي الدولي عند الساعة الثانية ظهراً تابعة لطيران الاتحاد متوجهة إلى مطار جدة تقل عدداً من حجاج الدولة إلى الأراضي المقدسة؛ لبدء مناسك الحج للموسم 1439هـ. كما غادرت أعداد أخرى من الحجاج من مطار أبوظبي الدولي إلى جدة والمدينة المنورة ضمن ثلاث رحلات أخرى لطيران الاتحاد عند الساعة الثانية صباحاً ورحلتين للطيران السعودي عند الساعة السابعة مساءً، وقد اتخذت شركة أبوظبي للمطارات ترتيبات واستعدادات خاصة لتسهيل الإجراءات وتوفير المساعدة اللازمة لضيوف الرحمن.

حجوزات

وأنهت حملات الحج والعمرة المعتمدة في الدولة جميع حجوزات الحجاج المنتسبين إليها وتسهيل إجراءات سفرهم التي بدأت تباعاً وتستمر خلال الأيام المقبلة من مختلف مطارات الدولة إلى مطارات جدة والمدينة المنورة لنقل 6228 حاجاً، وذلك وفق برامج محددة تم الاتفاق عليها مسبقاً تشمل أماكن الإقامة في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة والتنقلات.

وتغادر ظهر يوم غد بعثة الحج الرسمية للدولة أرض الوطن من مطار أبوظبي الدولي «قاعة كبار الشخصيات» متوجهة إلى المملكة العربية السعودية لمزاولة مهامها في خدمة حجاج الدولة في الأراضي المقدسة، ومتابعة تنقلاتهم ومساكنهم في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والإشراف على أحوالهم والوقوف على خيام الحجاج وإعداد خطط تصعيدهم إلى منى وعرفة بالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة، وبذل أقصى الجهود وأرقى الخدمات التي تساعدهم على أداء الحج بكل يسر وسهولة حتى عودتهم إلى أرض الوطن. فيما تغادر أولى وفود مبتعثي «برنامج زايد للحج 2018» في مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية من مطار أبوظبي الدولي إلى الأراضي المقدسة عصر يوم الاثنين المقبل، بحضور محمد القبيسي مدير إدارة المشاريع والبرامج الخيرية والإنسانية بالمؤسسة ومشرف الحملة.

شروط

وتوفد المؤسسة هذا العام 600 مواطن من ذوي الدخل المحدود مع مرافقيهم لأداء فريضة الحج، وتشترط المؤسسة ألا يقل عمر الشخص عن 40 سنة ولم يسبق له أداء فريضة الحج مطلقاً، فيما يتم إيفاد 400 حاج من خارج الدولة لأداء فريضة الحج بالتنسيق مع سفارات الدولة في الخارج، ومنذ انطلاق برنامج زايد للحج عام 2005، قامت المؤسسة بإيفاد ما يزيد على 13 ألف حاج من 102 دولة.

وكانت البعثة التحضيرية المشكَّلة من عدد من الوزارات والمؤسسات الرسمية مثل وزارتي الداخلية والصحة إلى جانب الكوادر الإدارية والفنية في الهيئة قد غادرت يوم الرابع من أغسطس من أبوظبي إلى الأراضي المقدسة للوقوف على جاهزية الخيام والسكن الملائم لمتطلبات وشروط الهيئة، وضمان التوزيع الملائم للمرافق والخدمات والمواصفات التجهيزية عالية المستوى؛ سعياً لتأمين أقصى وسائل الراحة والأمان لحجاج الدولة، واستقبال حجاج الدولة وتسجيل حملات الحج والإشراف على إسكان الحجاج وفق العقود المبرمة، وتقديم الخدمات لهم.

وأكدت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، اكتمال كافة الترتيبات والخطط اللازمة لسير عمل بعثة الحج الرسمية لهذا العام 1439هـ، ووضع البرامج الكفيلة بتحقيق أهداف البعثة، وتوفير أقصى درجات الراحة والسعادة والأمان لحجاج الدولة.

تسهيلات

وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتسهيلات، أكملت السلطات السعودية استعداداتها لموسم الحج 1439 هـ، واستكمال الجاهزية لاستقبال وفود الرحمن الذين بدأت قوافلهم تحط رحالها في الأراضي المقدسة، والذين قدموا من كل فج عميق، من خلال تطوير الأنظمة وتسهيل الإجراءات واستخدام التقنية بشكل موسع وتشجيع وتحفيز المؤسسات التي تعمل تحت إشرافها بالارتقاء بأدائها، وتقديم خدماتها بمعايير عالمية.

«أبوظبي للرقابة» يعرِّف بالأنماط الغذائية الصحيحة

يشارك جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في بعثة الحج الرسمية للدولة، وذلك لضمان السلامة الغذائية للحجاج، إيماناً منه بضرورة المساهمة في توفير سبل الراحة والاطمئنان لهم خلال الرحلة المباركة.

ويهدف الجهاز من مشاركته في البعثة إلى تعريف الحجاج بالأنماط الغذائية الصحيحة إضافة إلى تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة فيما يخص صحة وسلامة الأغذية إلى جانب القيام بزيارات ميدانية للحملات الإماراتية مع البعثة الرسمية وتوجيه الإرشادات والنصائح التوعوية للحفاظ على صحة وسلامة الحجاج من أخطار فساد وتلوث الأغذية.

وأكد ثامر القاسمي، المتحدث باسم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، حرص الجهاز على سلامة الحجاج من خلال توعيتهم وتزويدهم بالمعلومات الغذائية المتاحة حول صحة وسلامة الأغذية وكيفية التعامل الأمثل معها.. مشيراً إلى أن الجهاز أعد بهذه المناسبة نشرات توعوية لتوزيعها على حجاج الدولة في الأراضي المقدسة تضم القواعد الصحية السليمة في التعامل مع المواد الغذائية.

ولفت إلى أن مفتشي الجهاز الذين يرافقون بعثة الحج الرسمية يعكفون على نشر ثقافة السلامة الغذائية بين الحجيج والمنظمين ومشرفي الحملات حول مواضيع صحة وسلامة الأغذية إلى جانب تعزيز الأنماط الغذائية الصحيحة لدى الحجيج وحثهم على تناول الغذاء الصحي والسليم ودعم برامج وأنشطة الجهاز المتنوعة والهادفة لنشر التوعية الغذائية الصحيحة.

ونوه القاسمي بدور مفتشي الجهاز في تغطية حملة الحج يتمثل في مراقبة الحملات والتوعية بطرق تقديم الوجبات في جميع المشاعر المقدسة والتوجيه والإرشاد وتوزيع الكتيبات من مختلف مطبوعات الجهاز إلى جانب المهمة الرئيسية بالتفتيش الميداني، حيث يقوم المفتشون بالتشديد على النظافة العامة لمكان وإعداد الوجبات الغذائية والنظافة الشخصية لمتداولي الغذاء وإلزامهم بضرورة المحافظة على نظافة المعدات المستخدمة في تداول الأغذية وتغطية المواد الغذائية والعمل على ضبط درجات حرارة المواد الغذائية، بالإضافة إلى التدقيق على وسائل النقل والتي تعمل على نقل المواد الغذائية لأماكن توزيع المواد الغذائية مثل مقر البعثة الرسمية ومقر عرفات ومقر منى ومقر مزدلفة.