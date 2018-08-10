مؤتمر القيادة وإدارة التغيير يطرح معايير لتطوير الأداء

المصدر: Ⅶالشارقة - البيان

استعرض مؤتمر القيادة والإدارة السنوي العاشر بالشارقة، الذي نظمه مركز الليم للمعرفة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والشركات المحلية والعالمية عدداً من الإجراءات الخاصة بتطوير الأداء ومتطلبات تحقيق أهداف الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة وإحداث تغيير في المفاهيم الإدارية واستقطاب وتطبيق أفضل الممارسات ونظم المعلومات العالمية في إعداد كوادر قيادية لديها الطموح والإصرار نحو التغيير والاستمرار فيه والتكامل بين القيادة والعاملين وتطبيق أسلوب القيادة التي تعنى بالتأثير، مع الاهتمام بتكامل الأدوار وتطوير الأداء، وتشجيع الموظفين على الابتكار والتميز مع الاستفادة من الخبرات، وتعزيز مهارات التدريب، وتفعيل دور التخطيط الاستراتيجي وكيفية إدارة الوقت ودوره في تحقيق الإنجازات.

وحدد الدكتور المهندس راشد الليم في الكلمة الافتتاحية أمام المؤتمر، الذي شارك فيه أكثر من 300 من الخبراء والقادة والمتخصصين من 11 دولة مختلفة وتم خلاله تقديم 14 ورقة عمل عدد من أهداف التنمية المستدامة ومفاهيم القيادة ومواصفات القيادي الناجح وتحديد معايير التميز الإداري، وذلك بهدف الإسهام في رفع قدرات القيادات الإدارية لتحقيق أعلى مستويات الفاعلية والكفاءة والإنتاجية والتحسين المستمر في أداء الجهات الحكومية وقيادات الشركات الخاصة لمواجهة متطلبات وتحديات المستقبل.

تحديات

وأشار إلى أن أهم التحديات التي تواجه القيادات الإدارية في الجهات الحكومية، وأسبابها واقتراح سبل مواجهة هذه التحديات، كما استعرض أبرز التوجهات الإدارية الحديثة والتجارب الناجحة في جوانب إعداد وتطوير القيادات الإدارية، ووسائل استقطابها وسبل الاستفادة منها في الأجهزة الحكومية والشركات الخاصة.