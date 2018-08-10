بلدية الحمرية تختتم فعالياتها ضمن الملتقى الصيفي

المصدر: الحمرية- البيان

اختتمت بلدية منطقة الحمرية بنجاح كل الفعاليات المخطط لها، ضمن شراكتها المجتمعية مع ملتقى الحمرية الصيفي التابع نادي الحمرية الثقافي الرياضي، من خلال تقديم عقد متكامل من الباقات التدريبية وورش العمل التعليمية والتوعوية، إلى جانب مجموعة من الخدمات الفنية واللوجستية الإدارية الداعمة لبرامج الملتقى الصيفي بالحمرية.

وأشار مبارك راشد الشامسي، مدير البلدية، إلى أن البلدية سارعت قبيل انطلاق الملتقى الصيفي بنحو شهر كامل على تجهيز وإعداد منظومة متكاملة من الدورات العلمية والتعليمية والورش التثقيفية خدمة لمنتسبي صيفي الحمرية، مبيناً أنه تم عقد العديد من الاجتماعات التحضيرية وجلسات العصف الذهني مع رؤساء الأقسام في البلدية.