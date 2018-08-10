حظر استيراد الطيور من شرق ماليزيا

المصدر: Ⅶ دبي - وام

حظرت وزارة التغيّر المناخي والبيئة استيراد كل أنواع الطيور الحية الداجنة والبرية وطيور الزينة والصيصان وبيض التفقيس ومخلفاتها غير المعاملة حرارياً مؤقتاً من «صباح»، و«سرواق» في شرق ماليزيا، استناداً إلى التقرير الوارد من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية الخاص بتسجيل بؤرة جديدة بمرض إنفلونزا الطيور في المقاطعتين الماليزيتين، وبهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع مخاطر دخول المرض إلى دولة الإمارات.

كما قررت الوزارة حظر استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها غير المعاملة حرارياً، وبيض المائدة، مؤقتاً من المقاطعة المصابة «صباح»، واستمرار السماح باستيراد منتجات الدواجن المعاملة حرارياً (اللحوم المعاملة ومنتجات البيض المعاملة) من ماليزيا كاملة.