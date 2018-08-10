تطبيق إلغاء هامش السرعة في أبوظبي بعد غدٍ

المصدر: Ⅶأبوظبي ـ البيان

شرعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي في تنفيذ الإجراءات الخاصة بقرار إلغاء هامش السرعة وتعديل السرعات المعمول على الطرق في إمارة أبوظبي تمهيداً للتطبيق اعتباراً من بعد غد 12 أغسطس الجاري.

وأعلنت دائرة النقل ـ أبوظبي عن تنفيذ إلغاء هامش السرعة وتوحيد سرعة ضبط الرادار مع اللوحات المرورية على طرق الإمارة في موعده المحدد عبر الشاشات الإرشادية الإلكترونية للرسائل المتغيرة في أنحاء إمارة أبوظبي.

وأكدت شرطة أبوظبي أن قرار تعديل السرعات جاء وفقاً لدراسات ومقارنات معيارية دقيقة لمؤشرات الحوادث المرورية والخصائص الهندسية لمختلف وكثافة الحركة المرورية على الطرق، وصولاً إلى تحقيق أفضل مستويات السلامة المرورية المطبقة عالمياً.

ودعت السائقين في كل من أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة إلى التقيّد والالتزام بقرار إلغاء هامش السرعة اعتباراً من الأحد المقبل، والتقيد بالسرعات المحددة على اللوحات الإرشادية على الطرق المختلفة.

يُشار إلى أن حدود السرعات على الطرق الرئيسية بإمارة أبوظبي لن تتغير، وإنما ستصبح من دون هامش سرعة، وعلى سبيل المثال، فالطريق الذي كانت لوحاته تدلّ على أن السرعة هي 60 كيلومتراً مع منح مستخدميه هامش سرعة 20 كلم بحيث تصل السرعة القانونية القصوى إلى 80 كلم، ستصبح لوحاته في 12 أغسطس الجاري محددة بسرعة 80 كليومتراً فقط من دون هامش سرعة، بحيث يقوم الرادار بالتقاط السيارات عند سرعة 81 كيلومتراً فما فوق.