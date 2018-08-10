شرطة أبوظبي تشارك في مؤتمر بشأن حقوق الإنسان بتونس

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

شارك مكتب حقوق الإنسان بقطاع شؤون القيادة في شرطة أبوظبي، مع وفد إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، برئاسة العميد محمد علي الشحي، مدير إدارة حقوق الإنسان بالوزارة، في أعمال المؤتمر الرابع للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، الذي انطلقت فعالياته الأربعاء الماضي، ويستمر يومين بتونس بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية، وجامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ولجنة حقوق الإنسان العربية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكد العميد عبد الوهاب الحوسني، المشرف على مكتب شؤون حقوق الإنسان، حرص شرطة أبوظبي على ترسيخ ونشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال تطبيق المعايير الدولية والوطنية، والمبادرات والبرامج في مجال العمل الشرطي.

وأوضح أن المؤتمر ووفق بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، يناقش عدداً من الموضوعات، من بينها التصور النموذجي لإدارة متخصصة بحقوق الإنسان في وزارات الداخلية من حيث الهيكل التنظيمي والمهام، ومشروع الاستراتيجية العربية لتعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني.

كما يستعرض تجارب بعض وزارات الداخلية العربية في مجال حقوق الإنسان، إضافة إلى نتائج أعمال فريق الخبراء المعني بدراسة إنشاء موقع إلكتروني وإصدار مجلة عربية لقضايا الأمن وحقوق الإنسان.