دعوة لتأمين المساكن واتخاذ الاحتياطات الوقائية قبل السفر

المصدر: Ⅶأبوظبي- البيان

دعت شرطة أبوظبي إلى تأمين المساكن قبل مغادرتها، بتعزيز الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة حتى لا تكون عرضة للسرقة أثناء غياب أصحابها، مشيرة إلى أهمية الحملة التي تنفذها بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي تحت شعار«سفر آمن».

وكانت إدارة الشرطة المجتمعية في قطاع أمن المجتمع نظمت بالتنسيق مع مكتب شؤون المجالس في ديوان ولي عهد أبوظبي، محاضرة «صيفنا آمن» في مجلس هلال زيد الشحي بمنطقة خليفة بأبوظبي.

وتحدث المقدم بهيان العامري رئيس قسم شؤون الشرطة المجتمعية بمنطقة العين، عن المبادرة التي تقوم على تضافر الجهود المشتركة لتعزيز مفهوم السفر الآمن، والسلامة الشخصية لمواطني الدولة وممتلكاتهم أثناء تواجدهم خارج الدولة.

ودعا إلى اتباع الإرشادات الأمنية والاحتياطات بتأمين المنازل وإحكام إغلاقها، وإطفاء مصادر الطاقة والمياه، حفظ الأموال والمقتنيات الثمينة في مكان آمن.

ولفت إلى أهمية الحيطة والحذر عند استخدام بطاقة الصراف الآلي، بإخفاء المال المسحوب بعيداً عن أعين الفضوليين، وعدم تركه في المركبة، وتجنب سحب الأموال ليلاً من الصراف الآلي خاصة في الأماكن المظلمة.

وأكد المقدم عبدالله الحارثي رئيس قسم شؤون الشرطة المجتمعية بالمناطق الخارجية، أهمية توعية الأبناء وإرشادهم وحثهم على رعايتهم وحفظهم من الدخلاء ورفقاء السوء. ودعا الجمهور إلى الاتصال على (999) في مركز القيادة والتحكم عند الحاجة أو بخدمة أمان من خلال الرقم المجاني (8002626) أو عن طريق الرسائل (sms2828).

وأشار إلى تفاعل المجتمع مع مبادرة (كلنا شرطة) على نحو يعكس وحرصهم على حماية أمن المجتمع ووقايته من الجريمة بأشكالها المختلفة، فضلاً على أعمالها وخدماتها على مستوى إمارة أبوظبي ومنطقة العين ومنطقة الظفرة وكيفية التسجيل فيها.