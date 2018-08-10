تمديد «مقابلة العمل السعيدة» إلى 13 الجاري

المصدر: Ⅶدبي - البيان

مددت القيادة العامة لشرطة دبي «مقابلة العمل السعيدة» الأولى عالمياً، حتى 13 أغسطس الجاري، في نادي ضباط شرطة دبي، هدية منها للمتقدمين، كما تم تحديث الأجندة الخاصة بخدمة حجز المواعيد، نظراً للإقبال الكبير، وبما يوفر الوقت والجهد على الطلبة وأولياء أمورهم، ويجعل من عملية التسجيل أكثر سرعة وسهولة. ويأتي هذا استكمالاً للانطلاقة الاستثنائية لدورة مرشحي الضباط الدفعة (30)، ودورة مرشحي الضباط الدفعة (3) العنصر النسائي، تحت شعار «منكم الطموح ومنا المستقبل»، تهدي القيادة العامة لشرطة دبي أبناء وبنات الوطن «يومي سعادة».

وأوضح العميد جمال الجلاف، نائب مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، رئيس لجنة التعيين والإيفاد، أنه بتوجيهات اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، تم مضاعفة أجواء الفرح والإيجابية في دورة المرشحين والمرشحات لعام 2018-2019، التي تُقدم مفهوماً عالمياً جديداً يتجسد بـ «مقابلة العمل السعيدة».

إقبال

وقال: شهد الحدث خلال الفترة من 1-9 أغسطس الجاري، إقبالاً كبيراً، حيث نجحت شريحة واسعة من الطلبة باجتياز الفحص الطبي، وخوض تجربة اختبار الشخصية الذكي بثقة واقتدار، وصولاً إلى لقاء لجنة المقابلات المكونة من كوكبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات العمل الأمني، التي تقيس بدورها قدرات المتقدمين وكفاءتهم للانضمام لشرطة دبي.

وأكد الجلاف أن العمل في المجال الأمني بشكل عام، ليس سهلاً، ويتطلب أشخاصاً على قدر كبير من الجرأة والشجاعة والثبات والذكاء وقوة الشخصية، إلى جانب المعرفة والثقافة والاطلاع العام والمواكبة للمستجدات المحلية والعالمية.