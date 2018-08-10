أمطار وغبار على مناطق متفرقة في العين والشرقية

المصدر: Ⅶأبوظبي ـ البيان

هطلت أمس أمطار غزيرة ومتوسطة على بعض المناطق الشرقية والعين شملت كلاً من طريق أبوظبي ـ العين، وطريق الوقن وجنوب وتييد والعانكة والخزنة ودمثة والظاهر، كما سقطت أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق أخرى.

فيما استمرت الرياح الجنوبية الشرقية النشطة والقوية المحملة بالغبار والمثيرة للغبار والأتربة، وأدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 2000 متر أحياناً، وبلغت أقل مدى للرؤية في منطقة المنهاد بنحو 300 متر.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون طقس اليوم حاراً ومغبراً بوجه عام، وتزداد كميات السحب على بعض المناطق قد تكون ركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر تمتد إلى بعض المناطق الداخلية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة بوجه عام تكون مثيرة للأتربة وقد تكون محملة بالغبار، والبحر مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

كما يتوقع غداً تزايد كميات السحب على بعض المناطق قد تكون ركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر تمتد إلى بعض المناطق الداخلية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة بوجه عام تكون مثيرة للأتربة وقد تكون محملة بالغبار.