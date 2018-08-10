«الهلال» يطلع وفداً من«آيزو» على خدمات «مريجيب الفهود»

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـ وام

زار المخيم الإماراتي الأردني للاجئين السوريين في مريجيب الفهود صباح أول من أمس، وفد من الهلال الأحمر الإماراتي يرافقه وفد من الشركة المكلفة للتدقيق الخارجي حسب المواصفات العالمية ISO 9001:2015، حيث تأتي هذه الزيارة في إطار متابعة الوفد الزائر لحصول المخيم على شهادة إدارة الجودة العالمية آيزو ISO 9001:2015

وقد اجتمع الوفد بمدير المخيم محمد مبارك المنصوري، حيث أوضح أن سعي الهيئة لنيل شهادات الأيزو في نظم إدارة الجودة والبيئة إنما جاء على ضوء تعدد الخدمات التي يقدمها الهلال الإماراتي الأردني للاجئين السوريين بالمخيم.

وفي شأن آخر قام الوفد في مستهل الزيارة بزيارة مشغل أمنا فاطمة والمكتبة والسوبرماركت، حيث أبدوا إعجابهم بما شاهدوه بالمخيم. بعدها قام وفد الهلال الأحمر برئاسة لولوه العبيدلي مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والاتصال الحكومي في الهلال الأحمر الإماراتي ومديرة مشروع الأيزو في المخيم الإماراتي الأردني ووفد الشركة المكلفة للتدقيق الخارجي بزيارة جميع الأقسام والمرافق للتدقيق الخارجي حسب المواصفات العالمية.