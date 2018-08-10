بدء مغادرة حجاج الإمارات إلى الأراضي المقدسة

المصدر: Ⅶأبوظبي - مصطفى خليفة

غادرت، أمس، أولى رحلات حجاج الإمارات من مطار أبوظبي الدولي عند الساعة الثانية ظهراً التابعة لطيران الاتحاد، متوجهةً إلى مطار جدة، وتُقل عدداً من حجاج الدولة إلى الأراضي المقدسة؛ لبدء مناسك الحج للموسم 1439هـ. كما غادرت أعداد أخرى من الحجاج من مطار أبوظبي الدولي إلى جدة والمدينة المنورة، ضمن ثلاث رحلات أخرى لطيران الاتحاد عند الساعة الثانية صباحاً، ورحلتين للطيران السعودي عند الساعة السابعة مساءً.

وأنهت حملات الحج والعمرة المعتمدة في الدولة جميع حجوزات الحجاج المنتسبين إليها، وتسهيل إجراءات سفرهم التي بدأت تباعاً، وتستمر خلال الأيام المقبلة من مختلف مطارات الدولة إلى مطارات جدة والمدينة المنورة لنقل 6228 حاجاً، وفق برامج محددة تم الاتفاق عليها مسبقاً، تشمل أماكن الإقامة في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة والتنقلات.