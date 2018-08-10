رئيس الوزراء الأرميني: حريصون على تعزيز العلاقات مع الإمارات

المصدر: يريفان - وام

أكد نيكول باشينيان رئيس الوزراء الأرميني الجديد حرص حكومة بلاده على تعزيز وتطوير العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة في المجالات كافة بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء الأرميني الدكتور جاسم محمد القاسمي سفير الدولة لدى يريفان، حيث هنأه على توليه منصب رئيس الوزراء متمنياً له كل التوفيق والنجاح في عمله الجديد.

وحمل رئيس الوزراء الأرميني السفير نقل تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها على أعلى مستوى.

وأشار نيكول باشينيان إلى ضرورة تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين واتخاذ الخطوات المناسبة في هذا الاتجاه، مرحباً بالاستثمارات الإماراتية في أرمينيا في كافة القطاعات والمجالات.