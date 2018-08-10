بلدية دبي تسهم بالتحوّل الذكي في طباعة وثائق البطاقة الغذائية

المصدر: دبي - وام

أسهمت إدارة سلامة الغذاء ببلدية دبي بفتح قنوات إلكترونية لطباعة الوثائق الخاصة بتقارير تقييم البطاقة الغذائية للمنتجات المعبأة، ما يسهل رحلة المتعاملين من فئة تجار الأغذية لتمكينهم من الحصول على الخدمة إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة، كما أسهمت هذه الخدمة في تقليل عدد زيارات المتعاملين إلى مراكز الخدمة بمعدل "صفر" زيارة بعد أن كان معدل الزيارات الشهرية يتجاوز الألف متعامل.

وأكد المهندس أحمد العلي مدير قسم الدراسات والأنظمة الغذائية أن هذا التطوير جاء في إطار مبادرات الإدارة لتسهيل كل الإجراءات في مجال سلامة الأغذية وتعزيز ثقة المجتمع بسلامة أغذيتهم، حيث تمكن خدمة تقييم البطاقة الغذائية تجار ومصنعي الأغذية من التعرف على متطلبات بطاقة بيان المنتجات الغذائية.