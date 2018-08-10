شرطة دبي تُثقف المجتمع في «مسرح الجريمة التفاعلي»

المصدر: Ⅶدبي ـ البيان

نظم مجلس علماء شرطة دبي مبادرة فريدة من نوعها تهدف إلى إشراك أفراد المجتمع في حل ألغاز الجرائم باستخدام أساليب علمية وترفيهية وتوعوية.

وأكد الرائد الدكتور راشد حمدان الغافري رئيس مجلس علماء شرطة دبي أن المبادرة عبارة عن «لعبة مسرح الجريمة التفاعلي»، وهي لعبة ينظمها المجلس في مراكز التسوق في إمارة دبي لإشراك الزائرين وخاصة فئة الشباب في حل ألغاز الجرائم.

وبين أن «لعبة مسرح الجريمة التفاعلي» هي عبارة عن طرح جريمة أمام المشاركين وعليهم وفقاً للأدلة العلمية المنافسة فيما بينهم لحل لغزها والتعرف على هوية منفذها استناداً للأدلة، مشيراً إلى أن أسلوب اللعبة يعتمد بشكل كبير على التفكير الاحترافي وقياس مدى قدرة الشخص على ربط الأدلة وطرح الاستنتاجات.

وبين أن المجلس بدأ بتنفيذ مبادرة «لعبة مسرح الجريمة التفاعلي»، أمس في مركز مردف التجاري، وسيقوم بتنفيذها في العديد من المركز التجارية خلال الفترة المقبلة، وسيعلن عن مكان تنفيذها من خلال صفحة شرطة دبي على مواقع التواصل الاجتماعي لتمكين الراغبين في المشاركة من الحضور إلى المنصة التي ستوفرها شرطة دبي في المكان.

وأكد الرائد الغافري أن «لعبة مسرح الجريمة التفاعلي» تستهدف المجتمع وخاصة جيل الشباب بهدف تثقيفهم في مجالات العمل الشرطي وتعريفهم بأدوار رجال الشرطة في حفظ الأمن والأمان للناس، والمجالات العلمية التي تستخدمها في حل ألغاز الجرائم، وأهمية التفكير الاحترافي في استخدام مختلف أنواع العلوم في تحقيق الأمن والأمان.

وأشار إلى أن المبادرة يأتي تنظميها في إطار دور مجلس علماء شرطة دبي في إرشاد أفراد المجتمع وخاصة الطلبة إلى مختلف التخصصات العلمية التي يمكن أن تكون مجال عملهم المستقبلي في خدمة الوطن، مشيراً إلى أن المبادرة تحقق الهدف الاستراتيجي للقيادة العامة لشرطة دبي في إسعاد المجتمع والتواصل مع مختلف فئاته.

ولفت إلى أن الفائزين المشاركين في حل الألغاز سيحصلون على جوائز إلى جانب تنظيم زيارة لهم إلى مبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي للاطلاع على التخصصات العلمية التي تستخدم في توفير الأدلة المادية للجهات القضائية لتحقيق العدالة.