طقس حار ومغبر غدا في الدولة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد ان يكون طقس الغد حارا ومغبرا بوجه عام، وتزداد كميات السحب على بعض المناطق قد تكون ركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر تمتد الى بعض المناطق الداخلية، والرياح معتدلة الى نشطة السرعة بوجه عام تكون مثيرة للأتربة وقد تكون محملة بالغبار.

وحركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 30 كم / ساعة بوجه عام ، تصل إلى 50 كم/ساعة أحياناً.

والخليج العربي : مضطرب إلى متوسط الموج..فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:21 عند الساعة 00:02 والجزر الأول عند الساعة 17:42 والجزر الثاني عند الساعة 07:23. وبحر عمان: مضطرب إلى متوسط الموج .. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:11 الثاني عند الساعة 20:21، والجزر الأول عند الساعة 14:54 والجزر الثاني عند الساعة 03:09. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا :

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 48 33 60 15

دبي 45 34 65 20

الشارقة 45 33 70 20

عجمان 45 32 60 20

أم القيوين 45 30 65 25

رأس الخيمة 44 32 65 25

الفجيرة 36 32 85 35

العين 47 31 55 15

ليوا 48 30 80 20

الرويس 44 30 85 25

السلع 45 31 85 20

دلما 39 33 80 35

طنب الكبرى 37 31 80 40

طنب الصغرى 37 31 80 40

أبوموسى 38 31 80 40