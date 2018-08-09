«قهوة مع المدير العام» تعزز الشفافية بين الإدارة وموظفي «الموارد البشرية» بأبوظبي

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

أكد عامر الحمادي المدير العام لهيئة الموارد البشرية بأبوظبي بالإنابة، أهمية تطوير العمل الحكومي وتمكين الطاقات الشبابية وتحقيق تطلعات المتعاملين.

جاء ذلك خلال اللقاء الودي الذي عقد في المقر الرئيسي مع مجموعة من الموظفين ضمن مبادرة «قهوة مع المدير العام» بهدف تعزيز مفاهيم الشفافية والتواصل المباشر بين الإدارة العليا والموظفين.

وأوصى الحمادي بأهمية التحلي بالروح الإيجابية في العمل والتمسك بأخلاقيات الموظف العام مع الاستمرار في العطاء والعمل الدؤوب والتغلب على المعوقات والتحديات لما لها من نتائج إيجابية على الصعيد الشخصي والمهني.

إرادة

وذكر أن التغلب على التحديات يقترن بالإرادة لتحقيق المصلحة العامة، مضيفاً: «يجب على الموظف أن يضع لنفسه أهدافاً ذكية ويحولها إلى أسلوب ونهج للحياة». وشدد مدير عام الهيئة بالإنابة على أن يكون لكل موظف دور ومسؤولية في تبني المبادرات والمشاريع وتنفيذها لما لها من انعكاسات على تنمية القدرات الإدارية ودعم التطور الوظيفي للموظف الحكومي. وأكد أهمية دور موظفين الهيئة بتمكينهم من تقديم خدمات نوعية للشركاء الرئيسيين من جهات العمل والباحثين عن الوظائف المناسبة.

محتوى

وتخللت أجندة اللقاء عرضاً لمحتوى مادة فيلمية قصيرة حول ثقافة الشكر والامتنان وأثرها على الفرد والمجتمع في السير قدماً نحو نشر السعادة والإيجابية في البيئة المحيطة. وفي الختام شارك الحضور في عدد من التمارين الهادفة إلى التعرف على تصوراتهم ومقترحاتهم التطويرية ومعالجة التحديات.