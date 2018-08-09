مشاورات الإمارات وتركمانستان تناقش تيسير خدمات مواطني البلدين

المصدر: Ⅶأبوظبي - وام

عقدت دولة الإمارات وتركمانستان أول من أمس، في أبوظبي الدورة الأولى من أعمال المشاورات القنصلية بين البلدين برئاسة راشد الظاهري مدير إدارة شؤون المواطنين في وزارة الخارجية والتعاون الدولي وألتييف أنامورات كاكوفوفينش مدير الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية لتركمانستان، حيث تمت مناقشة التحديات التي تواجه الجانبين عند تقديم الخدمات القنصلية، وتيسيرها بما يلبي تطلعات مواطني البلدين.

ونقل راشد الظاهري في مستهل الاجتماع تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وإشادتهما بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال القنصلي، وما أثمر عنه مؤخراً من توقيع مذكرة تفاهم للاعتراف المتبادل بالتأشيرة المسبقة لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة بشكل يسهم في خدمة مواطنيهما على نحو متميز.

من جانبه، أشاد ألتييف أنامورات كاكوفوفينش بالجهود المبذولة من الجانبين، سعياً لتعزيز علاقات التعاون وتقديم أفضل الخدمات لمواطني كلا البلدين الصديقين.

تحديات

وناقش الجانبان خلال الاجتماع العديد من النقاط المتعلقة بشؤون مواطني البلدين والتحديات، التي تواجه الجانبين عند تقديم الخدمات القنصلية، إضافة إلى التعريف بأفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال من قبل البلدين، واقتراح آليات عمل ثنائية.