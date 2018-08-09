بحث استعدادات استضافة معرضي «أيدكس» و«نافدكس» 2019

المصدر: أبوظبي- البيان

بحثت اللجنة العليا المنظمة لمعرضي الدفاع الدولي (أيدكس 2019) والدفاع البحري (نافدكس 2019)، ومؤتمر الدفاع الدولي، الاستعدادت الخاصة بإطلاق الدورة التي من المنتظر أن تكون الأكبر في تاريخ المعرضين منذ انطلاقتهما الأولى قبل 25 عاماً.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي ترأسه اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرضين، بحضور كل من اللواء الركن طيار إسحاق صالح البلوشي، نائب رئيس اللجنة العليا، وحميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) ومجموعة الشركات التابعة لها، ورؤساء وأعضاء اللجان الفرعية المتخصصة من مختلف المؤسسات العاملة في القطاعين العام والخاص.

وجرى خلال الاجتماع بحث الاستعدادات والتحضيرات الجارية لاستضافة هذه الفعاليات الهامة التي تقام في الفترة ما بين 17 ولغاية 21 فبراير المقبل تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبتنظيم من شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) بالتعاون مع القيادة العامة للقوات المسلحة.

وقال اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي: تكتسب الدورة المقبلة لمعرضي أيدكس ونافدكس أهمية متزايدة نظراً للنجاح الكبير الذي شهدته الدورة السابقة للمعرضين اللذين شهدا مشاركة قياسية من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الدفاعية، وطيف واسع من صناع القرار والمتخصصين، الأمر الذي يفرض علينا مضاعفة جهودنا للإخراج الأمثل لهذه الفعاليات بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة الدولة.