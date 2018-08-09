بلدية الحمرية تكثف جهودها البيئية للعناية بأشجار القرم

المصدر: Ⅶ الشارقة- البيان

وجهت بلدية الحمرية أعمالها في إطار عنايتها بالنواحي الزراعية إلى الاهتمام والعناية بمنطقة القرم في الحمرية والتي تضم عدداً كبيراً من أشجار القرم.

وفي هذا الإطار تواصل بلدية الحمرية حملتها في المحافظة على البيئة وما بها من أشجار لتكثف من جهودها في الاهتمام بشجر القرم، باعتبارها موروثاً بيئياً يجب المحافظة عليه وحمايته بالتعاون مع شركة الشارقة للبيئة (بيئة).

وترتكز حملة بلدية الحمرية في المحافظة على أشجار القرم، التي تعتبر ثروة طبيعية فريدة وتعمل من خلال استراتيجيتها إلى أهمية تنميتها لدورها الكبير في الحفاظ على أنواع الحياة البرية والبحرية، وعلى حياة أنواع مختلفة من الطيور بها، وتعمل كونها مناطق ملائمة لحياتها ومورداً لغذائها وتوفر لها الحماية، خاصة أن منطقة القرم في الحمرية تتميز بطبيعة متنوعة تضم العديد من أشجار القرم، والتي لها فوائد على الحياة وعلى الكائنات الحية.

وأشار مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية إلى أن بلدية الحمرية تولي اهتماماً برعاية أشجار القرم في منطقة القرم الساحلية كونها من الأشجار المهمة في المنظومة البيئية الحيوية.