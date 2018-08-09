شرطة دبي تُطلع وفداً بحرينياً على عمل الأدلة الجنائية

المصدر: Ⅶدبي - البيان

استقبل العقيد خالد السميطي، مدير إدارة الشؤون الفنية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، وفد الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في مملكة البحرين الشقيقة برئاسة المقدم أنور محمد، الذي يزور القيادة العامة لشرطة دبي بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب في العمل الشرطي. واطلع الوفد خلال زيارة الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة على أفضل الممارسات والتجارب في مجال الأدلة الجنائية، بحضور المقدم الدكتور مبارك بنواس الكتبي، مدير إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وعدد من الضباط.

ورحب العقيد خالد السميطي بالوفد الضيف، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على مد كافة جسور التواصل والتعاون مع جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات داخل وخارج الدولة بهدف تحقيق المصلحة العامة.

شرح

وقدم العقيد خالد السميطي للوفد الضيف شرحاً عن مبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة وأقسام الإدارة وآلية العمل التي تتميز بالسرية التامة في تسلم وتسليم الأحراز الخاصة بالجرائم، وكيفية الربط الإلكتروني بين الخبير المسؤول عن كشف أسباب ووقائع الجريمة وإدارة المقر، مؤكداً أن شرطة دبي تسعى منذ وضع اللبنة الأولى للمختبر إلى استثمار العنصر المواطن عبر تنفيذ خطط مدروسة لاستقطابهم وابتعاثهم للحصول على شهادات دراسية متخصصة في جميع العلوم المتعلقة بمجالات الأدلة الجنائية المختلفة.