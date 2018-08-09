49 خدمة في «صحة أبوظبي» لا تحتاجوثائق ورقية

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

أعلنت دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، عن إنجاز المرحلة الأولى من مشروع الحكومة المتكاملة تحت مظلة خدمات أبوظبي الحكومية (تم)، الذي اقتضى بتحويل 3 وثائق تتضمن الرخصة التجارية وجواز السفر والإقامة وخلاصة القيد إلى وثائق رقمية، حيث أصبح بإمكان المتعاملين الاستفادة من 49 خدمة من خدمات الدائرة دون الحاجة إلى أي وثائق ورقية.

وستشمل الميزة الجديدة الخدمات الأكثر استخداماً التي تشمل طلب استخراج شهادة ميلاد جديد، وترخيص الكوادر الطبية، وطلب العلاج في الخارج، وطلب تجديد رخصة المهنيين الطبيين، ونقل رخصة المهنيين الطبيين إلى منشأة أخرى.

وقال الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد، رئيس الدائرة: «تضاف هذه الخطوة إلى سجل الإجراءات التي تواصل الدائرة اتخاذها لتحسين تجربة المتعاملين، وتقديم خدمات متميزة لهم، وذلك في إطار حرصنا الدائم على دعم مبادرة الحكومة المتكاملة وتحقيق أهدافها».

وأكد آل حامد ضرورة التطوير المستمر لتسهيل حصول المتعاملين على خدمات الدائرة، تجسيداً لتوصيات القيادة الرشيدة بضرورة توفير خدمات وتجارب مُتميزة لإسعاد المتعاملين، مثمناً دور هيئة الأنظمة والخدمات الذكية المحوري في تقديم الدعم اللازم للجهات المطبقة للنظام.

هدف

من جانبها، قالت الدكتورة روضة السعدي، المدير العام لهيئة الأنظمة والخدمات الذكية: «نهدف من خلال مبادرة «الحكومة المتكاملة»، وبالتعاون مع كل الجهات الحكومية، إلى الارتقاء بتجربة المتعامل».

17.796

تلقت دائرة الصحة في أبوظبي خلال النصف الأول من العام الجاري 17.796 طلباً لاستخراج شهادة ميلاد جديدة، و8.081 طلب تجديد لرخصة المهنيين الطبيين، و2.904 طلبات ترخيص للكوادر الطبية، أما عدد طلبات نقل رخصة المهنيين الطبيين إلى منشأة أخرى فقد بلغ في الفترة نفسها 2.437 طلباً.