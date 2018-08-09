33 ألف متبرع بالدم استقبلهم «مركز دبي» في 6 أشهر

المصدر: Ⅶدبي - البيان

استقبل مركز دبي للتبرع بالدم التابع لهيئة الصحة في دبي، خلال النصف الأول من العام الجاري، 33 ألفاً و190 متبرعاً بالدم، وبلغ عدد وحدات الدم المسحوبة 27 ألفاً و401 وحدة دم، فيما كان عدد المتبرعين بالصفائح الدموية خلال النصف الأول من 2018، ألفين و657 متبرعاً، وبلغ عدد حملات التبرع بالدم التي نظمها مركز دبي للتبرع بالدم خلال الفترة ذاتها 423 حملة.

احتياجات

وقالت الدكتورة مي رؤوف، مدير مركز دبي للتبرع بالدم: إن مركز دبي للتبرع بالدم يوفر ما يقارب 50 % من إجمالي الدم الذي يتم جمعه في جميع أنحاء الدولة، وهو المركز الوحيد في إمارة دبي الذي يقوم بتوفير جميع احتياجات الدم لإنقاذ حياة المرضى في المستشفيات التابعة للهيئة ومستشفيات القطاع الخاص في إمارة دبي، ومن هنا جاء التزام المركز بتوفير إمدادات الدم وفق أعلى درجات الأمن والسلامة وضمن المعايير الدولية، وتجدر الإشارة إلى أن المركز حاصل على الاعتماد الدولي من جمعية بنوك الدم الدولية AABB منذ عام 2012.

وأشارت الدكتورة رؤوف إلى أن 38 % من توزيعات وحدات الدم ذهبت لصالح مركز الثلاسيميا، وتم توفير 16 في المئة لمستشفى دبي، و14 في المئة لمستشفى راشد، و8 % لمستشفى لطيفة، وتم توفير 3 % منها لمستشفى حتا، فيما كانت نسبة مستشفيات القطاع الخاص 21% من وحدات الدم المسحوبة.

صفائح

وذكرت مدير مركز دبي للتبرع بالدم أن المركز تلقى خلال العام الماضي 64 ألفاً و666 متبرعاً بالدم، وجمع 50 ألفاً و601 وحدة دم، و5 آلاف و828 من الصفائح الدموية من خلال 676 حملة، منوهة إلى أن جميع خطوات التبرع بالدم أصبحت ذكية من خلال تطبيق دمي الذكي، الذي قام بتسريع رحلة المتبرع بالدم، حيث أصبح بإمكان المتبرعين بالدم قراءة المعلومات التثقيفية وتعبئة الاستبيان الخاص بالتبرع بالدم عبر التطبيق ومن أي مكان قبل التوجه للمركز، كما تم توفير عدد من الأجهزة اللوحية في منطقة الاستقبال بالمركز، ولرفع جودة العمل والأداء يتم الآن تسجيل المتبرعين بالدم باستخدام القارئ الإلكتروني للهوية الوطنية، وقد أسهمت جميع هذه الإجراءات والتحسينات على آلية التبرع في حصول المركز على نسبة 99.5 في المئة من رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة، المتمثلة بخدمات التبرع بالدم الكامل، وخدمات التبرع بالصفائح الدموية والتبرع بوحدتي دم مركزة، والاستشارة الطبية للمتبرعين بالدم، وبطاقات التبرع بالدم، حيث يتم إصدار بطاقة التبرع بالدم للمتبرعين المؤهلين بعد أول تبرع لهم بالدم.