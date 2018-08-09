تعاون بين «كهرباء دبي» وبنك الإمارات دبي الوطني لتوفير خصومات لمتعاملي الهيئة

المصدر: Ⅶدبي- البيان

وقعت هيئة كهرباء ومياه دبي اتفاقية مع بنك الإمارات دبي الوطني لتوفير عروض خاصة لمتعاملي الهيئة ضمن «متجر ديوا» الذي ستطلقه الهيئة عبر تطبيقها الذكي لتوفير عروض وخصومات حصرية لمتعاملي الهيئة بالتعاون مع عدد من شركات القطاعين الحكومي والخاص، وذلك للمرة الأولى على مستوى الدوائر الحكومية في دولة الإمارات.

وقع الاتفاقية كل من سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وهشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني.

وقال الطاير: سعدنا بتوقيع هذه الاتفاقية مع بنك الإمارات دبي الوطني للانضمام إلى قائمة الشركات التي ستوفر خصومات وعروضاً حصرية لمتعاملي هيئة كهرباء ومياه دبي ضمن «متجر ديوا» الذي ستطلقه الهيئة عبر تطبيقها الذكي، ضمن جهودها لترسيخ مكانتها كجزء من حياة كل فرد وأسرة في المجتمع، وفي إطار حرصها على تشجيع التبني الذكي وتعزيز سعادة متعامليها وتوفير قيمة مضافة لخدماتها الذكية، وذلك تلبية لاحتياجات المتعاملين ولتتخطى توقعاتهم، ولتسهم في تحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم.

وأثنى الطاير على بنك الإمارات دبي الوطني كمؤسسة وطنية متميزة، مؤكداً على ضرورة تضافر الجهود والتكامل بين مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة لتعزيز الخدمات التي تحقق سعادة المتعاملين والمجتمع بشكل عام.

رؤية

من جهته، أشاد القاسم بالاتفاقية الموقعة مع هيئة كهرباء ومياه دبي، مؤكداً انسجامها الكامل مع رؤية القيادة الرشيدة بتحويل دبي إلى المدينة الأكثر ذكاءً وسعادةً على مستوى العالم عبر الارتقاء بجودة حياة سكانها.

وأضاف: باعتبارنا بنكاً وطنياً، يسعدنا في بنك الإمارات دبي الوطني أن نكون من أوائل شركاء الهيئة دعماً «لمتجر ديوا» عبر تطبيقها الذكي الذي سيتيح لعملاء الهيئة فرصة اغتنام العروض الحصرية على منتجاتنا وخدماتنا المصرفية.

وكلنا ثقة بأن العروض المتميزة التي سنقدمها ستلقى صدى إيجابياً واسعاً بين العملاء، ونتطلع قدماً إلى تعزيز آفاق التعاون مع القطاع العام في دولة الإمارات العربية المتحدة انطلاقاً من حرصنا الدائم على المساهمة في تحسين جودة حياة سكانها.