«إصلاحية دبي» تعرض منتجات نزلائها في الاتحاد مول

المصدر: Ⅶدبي - البيان

تفقد العقيد مروان عبد الكريم جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بالنيابة في شرطة دبي، معرض المنتجات الحرفية للنزلاء في الاتحاد مول للتسوق في منطقة المحيصنة الأولى، بحضور عدد من مديري الإدارات الفرعية في المؤسسات العقابية والإصلاحية.

وأكّد العقيد مروان عبد الكريم جلفار خلال زيارته المعرض، أنّ الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية تحرص على الوجود في معظم الفعاليات المجتمعية بهدف إبراز دورها في مجال رعاية النزلاء وتأهيلهم بصورة تمكنهم من تحقيق إبداعات متميزة في الصناعات الحرفية والمهنية.

وبيّن العقيد جلفار أن المعرض يأتي انطلاقاً من إيمان القيادة العامة لشرطة دبي بدورها المجتمعي تجاه مختلف الفئات والشرائح، ومنها النزلاء، وضرورة إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، مشيراً إلى أن المعرض يهدف للوقوف إلى جانب نزلاء المؤسسة ومساعدتهم من خلال شراء منتجاتهم، ما يؤدي إلى تحفيزهم.

وفي ختام الزيارة، قام العقيد جلفار بجولة ميدانية في المعرض الذي ضم العديد من منتجات النزلاء الحديثة بمختلف الفنون وأعمال الديكور والنجارة والمفروشات والإكسسوارات والدمى بمختلف أحجامها والمراكب الخشبية، إضافة إلى المشغولات اليدوية التي تُشكل تُحفة فنية، فيها من فن التصميم الجميل ما يُبهر الناظر ويشده إليها بجاذبية متناغمة، كون هذه الصناعة تتطلب جهداً وحرفية عالية ودقة متناهية في عملية تنفيذها بمختلف مراحلها.