طـلائع حجاج الإمارات يغـادرون اليوم

المصدر: Ⅶأبوظبي ـ البيان

أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أن طلائع حجاج دولة الإمارات العربية المتحدة سيغادرون اليوم الخميس، أرض الوطن عبر مطارات الدولة متوجهين إلى المملكة العربية السعودية للحج.

وقال الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة ورئيس البعثة الرسمية للحج: إن البعثة التحضيرية التي وصلت منذ يوم السبت الماضي إلى الأراضي المقدسة ستكون على أهبة الاستعداد لاستقبال حجاج الدولة في كل من مطاري الملك عبد العزيز في جدة، ومطار المدينة المنورة، لتسهيل إجراءات دخول حجاج الدولة والاطمئنان على وصولهم برعاية الله إلى مقرات سكنهم المجهزة مسبقاً.

وأضاف: إن إسعاد الحجاج مقصد شرعي عظيم، وإن توجيهات القيادة الرشيدة في ذلك ودعمها غير المحدود للبعثة وللحجاج مسؤولية وطنية وإيمانية نشرُف جميعاً بتمثّلها والسهر على أدائها خير أداء، وإن بعثة حج الإمارات قد استكملت كل الإجراءات اللازمة لحج هذا العام، وسيلمس الحجاج حسن التنسيق والتعاون بين الشؤون الإسلامية ومطارات الدولة، حيث وفرت الهيئة في المطارات مكاتب للإفتاء والإجابة عن استفسارات الحجاج المغادرين، وتوزيع حقيبة الحاج، وضمنها 6 كتب وإرشادات وهواتف البعثة واللجنة الطبية ولجنة الوعظ، والمركز الرسمي للإفتاء في الدولة، هذا إضافة لوسائل التواصل الاجتماعي الأحدث والأسرع.