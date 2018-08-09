نهيان بن مبارك يعزي في وفاة ليلى محمد جاني

المصدر: Ⅶدبي - وام

قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله، ليلى محمد جاني زوجة الدكتور عيسى البستكي، وذلك خلال زيارته لخيمة العزاء بالصفا في دبي. وأعرب معاليه عن خالص تعازيه لزوجها الدكتور عيسى البستكي وأولاده مروان ويحيى ومحمد، ولأشقائها بدر وعبدالملك وعبدالرحيم محمد جاني، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة برحمته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان. كما قدم واجب العزاء عدد من المسؤولين والأعيان وكبار الشخصيات.