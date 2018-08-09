شرطة رأس الخيمة تناقش التكامل في الأنظمة الذكية

المصدر: رأس الخيمة - البيان

ترأس العميد جمال أحمد الطير مدير عام الموارد والخدمات المساندة بشرطة رأس الخيمة، اجتماع مناقشة الترابط والتكامل في الأنظمة الذكية لخدمة الأعمال الشرطية، بحضور المهندس أحمد سعيد الصيّاح مدير عام هيئة الحكومة الالكترونية، وعدد من مديري الإدارات والضباط.

حيث تم خلال الاجتماع مناقشة آلية الترابط والتكامل في الأنظمة الذكيّة لخدمة الأعمال الشرطية، بهدف تقديم أفضل وأجود الخدمات الشرطية على مستوى إمارة رأس الخيمة، باستخدام أنظمة الترابط والتكامل الذكية، كما تم خلال الاجتماع تعزيز علاقات التعاون والشراكة والتنسيق بين الشرطة وهيئة الحكومة الإلكترونية، سعياً نحو تكامل الجهود وتبادل الخبرات وتحقيق أفضل مؤشرات الأداء الإستراتيجية.