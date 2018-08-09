سعيد بن طحنون يعزي في وفاة 4 مواطنين

المصدر: Ⅶالعين- وام

قدم الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان أول من أمس، واجب العزاء إلى محمد سلطان البلوشي في وفاة نجله عبد الرحمن محمد سلطان البلوشي وأبنائه محمد وبطي وفاطمة إسماعيل البلوشي، الذين توفوا في حادث مروري في سلطنة عمان.

كما قدم العزاء إلى العميد إبراهيم ناصر الشامسى مدير مديرية إدارة ترخيص أبوظبي، وراشد ناصر الشامسي.

وأعرب الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان خلال زيارته خيمة العزاء في منطقة الجيمي بمدينة العين عن أحر تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي المتوفين، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.