ورشة عمل تعرّف بـ «خط أساس دبي للخرسانة المستدامة»

المصدر: Ⅶدبي- البيان

نظم قسم البحوث وأنظمة البناء في إدارة تراخيص البناء ببلدية دبي، مؤخراً، ندوة وورشة عمل توعوية للاستشاريين والمقاولين ومصنعي وموردي الخرسانة المستدامة، وتهدف الإدارة من خلال هذه الندوات والورش إلى تعزيز ثقافة البناء المستدام والممارسات المبتكرة في هذا المجال.

وشهدت الندوة التوعوية حضور عدد 111 من الاستشاريين والمقاولين، فيما حضر الورشة التوعوية عدد 64 من موردي ومصنعي الخرسانة المستدامة، وتم خلالهما تسليط الضوء على مبادرة «خط أساس دبي للخرسانة المستدامة»، والتي أطلقها القسم للمساهمة في فتح باب الابتكار والإبداع وزيادة الخيارات في مجال تصميم الخلطات الخرسانية، واستخدام تقنيات مستدامة في مجال تصنيع المواد الأولية، مما يساهم بشكل إيجابي في تقليل الأثر البيئي للخرسانة.

كما تم عرض الخدمات التي يقدمها «خط أساس دبي للخرسانة المستدامة»، ومنها العضوية في موقع البيانات الفنية المتخصصة لإدارة المباني والاشتراك في الحاسبة الذكية للخرسانة، والتي تعد من الأدوات المبتكرة في قياس الأثر البيئي بشكل سريع، بالإضافة إلى الدراسة التخصصية كاعتماد الخلطات الخرسانية والمواد المستدامة الجديدة.

ولاقت الورشة تجاوباً إيجابياً وثناءً من قبل الحضور على جهود بلدية دبي في تسهيل الإجراءات بمجال العمل، وفتح باب النقاش والرد على استفساراتهم والاستفادة من مقترحاتهم التطويرية، كما تم توجيه الاستشاريين والمقاولين والتأكيد على أهمية التعامل المرن مع مصنعي الخرسانة، وتشجيعهم على استخدام المواد المستدامة.