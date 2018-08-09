أمطار غزيرة على مناطق العين

المصدر: Ⅶأبو ظبي ـ البيان

تساقطت، أمس، أمطار غزيرة ومتوسطة على مدينة العين في جبل حفيت والظاهر ومزيد وأم غافة والهير وعدد من المناطق، مع تشكّل السحب الركامية على المناطق الشرقية.

وكانت الرياح قوية ونشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة، ما أدى إلى تدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 2000 متر أحياناً على بعض المناطق الشرقية من الدولة خلال الفترة من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الثامنة مساءً.

واستمر الطقس يوم أمس حاراً بوجه عام، ومغبراً وغائماً جزئياً أحياناً نهاراً، وطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع ظهور السحب الركامية المنخفضة بعد الظهر التي أدت إلى هطول الأمطار.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم الخميس حاراً بوجه عام، ومغبراً وغائماً جزئياً أحياناً نهاراً، مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة، وتظهر بعض السحب المنخفضة شرقاً وجنوباً قد تكون ركامية بعد الظهر، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة بوجه عام، وتكون مثيرة للأتربة على بعض المناطق ومحملة بالغبار أحياناً، والبحر متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي، وفي بحر عمان.

وسجلت أمس أعلى درجة حرارة في الدولة بمنطقة حميم بواقع 48.4 درجة مئوية عند الساعة الثالثة عصراً، وسجلت أقل درجة حرارة في منطقة ركنة بواقع 26.9 درجة مئوية عند الساعة السادسة والنصف صباحاً.