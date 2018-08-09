«محمد بن راشد للإسكان» ترعى النشاط الصيفي لنادي دبي لأصحاب الهمم

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ممثلة بفريق الجهة الحكومية الصديقة لأصحاب الهمم في المؤسسة عن مشاركتها ورعايتها لفعاليات النشاط الصيفي لنادي دبي لأصحاب الهمم الذي جاء هذا العام تحت شعار (عام زايد)، وذلك عن طريق تنظيم ورش عمل ترفيهية مختلفة من أهمها: ورشة الرسم، وتنسيق الزهور وغيرها، وقد استهدفت هذه الورش أصحاب الهمم، بمختلف إعاقاتهم الحركية والسمعية والبصرية والذهنية.

وأكد عمر عبد الرحمن أهلي مدير أول إدارة التميز المؤسسي، وقائد فريق الجهة الحكومية الصديقة لأصحاب الهمم بالمؤسسة، حرص المؤسسة على إطلاق العديد من المبادرات المجتمعية والفعاليات المتعلقة بأصحاب الهمم، والمشاركة مع الجهات والمؤسسات الأخرى التي تخدم هذه الشريحة الهامة في المجتمع، وذلك تقديراً لجهودهم والسعي إلى تمكينهم واستيعاب قدراتهم في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن المؤسسة لا تدخر جهداً في دعم المساعي الهادفة لرفع الوعي باحتياجات أصحاب وضرورة الاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم التي يتمتعون بها.

وقال إنه من منطلق حرص مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، واستمراراً لنهجها الدائم في دعم أصحاب الهمم، فإنها تسعى للحفاظ على حقوقهم ودمجهم في المجتمع وتمكينهم في كافة المجالات، وجعلهم جزءاً مكملاً للكادر البشري في المؤسسة، بالإضافة إلى سعيها الدائم للريادة في تقديم أفضل الخدمات التي تصب في إطار إسعاد المتعاملين بكافة فئاتهم.