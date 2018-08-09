مجلس الزبارة يتفقد أحوال كبار السن

المصدر: الشارقة- البيان

زار رئيس وأعضاء مجلس ضاحية الزبارة التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة ضمن مبادرة «تواصل»، عدداً من كبار السن القاطنين في منازلهم بمدينة خورفكان للاطمئنان على أحوالهم وأوضاعهم الصحية.

وهدفت الزيارات التي شملت عدداً من المسنين بعد أن أطلقتها ضاحية الزبارة في الفترة الماضية إلى توثيق علاقتها مع فئة المسنين والتعرف إلى شؤونهم ورصد ملاحظاتهم والعمل على تذليل كافة احتياجاتهم بالتواصل مع الجهات المعنية في إمارة الشارقة.

وخلال زيارة كبار السن والتي تعد أحد أعمال مجلس الضاحية للتواصل مع الأهالي، قاموا بالوقوف على احتياجات كبار السن ومطالبهم في إطار العمل على تحقق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم الشارقة، في قيام مجلس الضاحية بدور في خدمة أفراد الأسرة، لاسيما الاهتمام بكبار السن ومعايدتهم في منازلهم والسؤال عن أحوالهم واحتياجاتهم.