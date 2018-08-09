«النعيمي الخيرية» تتكفل بسداد مديونية 70 شخصاً بـ 2.5 مليون درهم

المصدر: عجمان - وام

تكفلت مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية في عجمان، بسداد مليونين و500 ألف درهم، مديونية لـ70 شخصاً من أصحاب القضايا المالية والمعسرين مادياً من المواطنين، ضمن مبادرة «يسِّر»، والتي تهدف إلى تحقيق حياة مستقرة وعيش كريم للمواطنين.

وقالت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، في عجمان: إن المؤسسة قررت تسديد مليونين و500 ألف درهم مديونية 70 فرداً، بينهم سجناء معسرون بهدف المساهمة في الإفراج عنهم قبل عيد الأضحى المبارك، الأمر الذي سيدخل الفرحة على بيوت كثيرين منهم مضيفة أن المؤسسة تحرص دائماً على المساهمة الفاعلة في العمل الخيري التي تترجم سياسة قيادتنا، في سعيها الدائم إلى تأمين الحماية الاجتماعية، وتعزيز روح التلاحم والتكافل بين أفراد المجتمع.