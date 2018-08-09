«الشارقة للتمكين الاجتماعي» تطلق «صيفهم أبرد»

المصدر: الشارقة - البيان

أطلقت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، حملتها الموسمية الصيفية تحت شعار (صيفهم أبرد)، بهدف توفير الأجهزة الكهربائية الأساسية لأسر الأيتام المنتسبين للمؤسسة، وتشمل أجهزة التكييف، والثلاجات، وبرادات التجميد.

وقالت نوال ياسر الحامدي، مدير إدارة الرخاء الاجتماعي بالمؤسسة: «تخدم المؤسسة ما يفوق 900 أسرة في الشارقة والمنطقة الوسطى والشرقية، وتقوم إدارة الرخاء الاجتماعي متمثلة في الباحثات الاجتماعيات بتنظيم زيارات ميدانية لمنازل الأسر المنتسبة للمؤسسة للاطلاع على آخر أوضاعهم المعيشية، وتحديد احتياجاتهم المنزلية من الأجهزة الكهربائية الضرورية، ويتم بعدها تحديد الأسر التي يستدعي احتياجها توفير الأجهزة الكهربائية الجديدة والتي لا تمتلك قدرة مادية كافية».