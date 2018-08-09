دعوة إلى التأكد من سلامة الأجهزة الكهربائية وطفايات الحريق

المصدر: أبوظبي - البيان

دعت شرطة أبوظبي الجمهور إلى التأكد من صلاحية الأجهزة الكهربائية، والتوصيلات «الأسلاك» الخاصة بها، والانتباه عند استخدامها وإجراء الفحص اللازم لطفايات الحريق في المنازل بشكل دوري.

وحثت على اتخاذ الإجراءات الوقائية في المنازل حفاظاً على سلامة الجميع، بتجنب الحوادث التي قد تقع نتيجة لتعرض تلك الأجهزة لخلل أو عطل قد يتسبب في حريق.

وقال المقدم إبراهيم علي جلال البلوشي، مدير إدارة التدخل السريع، في مديرية الطوارئ والسلامة العامة بقطاع العمليات المركزية، إن الحرائق الناجمة عن المسببات الكهربائية تعود إلى رداءة التوصيلات الكهربائية وعدم معرفة الأفراد لخطورتها، وقيام عمالة ممن لا تتوفر فيهم الكفاءة بأعمال الإصلاحات والتمديدات الكهربائية بطرق عشوائية.