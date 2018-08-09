الإمارات تستضيف ندوة الإنسان في الفضاء لأول مرة في المنطقة

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

تستضيف الإمارات الدورة 22 من ندوة الإنسان في الفضاء للأكاديمية الدولية للملاحة الفضائية، بإمارة دبي في 2019.

وجاء نجاح الإمارات في استضافة الندوة بفضل ملف الاستضافة الذي تقدم به مركز محمد بن راشد للفضاء لإدارة الأكاديمية الدولية للملاحة الفضائية، وجرت مناقشته أثناء اجتماع عقده مجلس أمناء الأكاديمية برئاسة بيتر يانكوفيتش، رئيس الأكاديمية، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني باستكشاف الفضاء واستخدامه في الأغراض السلمية الذي استضافته فيينا في يونيو الماضي.

وقال يوسف حمد الشيباني، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: «تسجل الإمارات علامة فارقة في مجال استضافة المؤتمرات العلمية المتخصصة، ويكرس نجاح مركز محمد بن راشد للفضاء في استضافة ندوة الإنسان في الفضاء لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الدور الفاعل والريادي الذي بات يلعبه المركز ودولة الإمارات في قطاع الفضاء على الصعيد الدولي، ما ينسجم تماماً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة».