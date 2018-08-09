بلدية الظفرة تنفذ مشروعاً تجارياً في مدينة زايد

المصدر: Ⅶ الظفرة- وام

تنفذ بلدية منطقة الظفرة حالياً، مشروعاً تجارياً بمدينة زايد يضم عدداً من المحلات التجارية بتكلفة إجمالية تبلغ 8.5 ملايين درهم وعلى مساحة كلية 3735 متراً مربعاً، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال الفترة القليلة القادمة.

وأكد المهندس عتيق خميس حمد المزروعي مدير عام بلدية منطقة الظفرة بالإنابة، أن المشروع يأتي في إطار سعي البلدية لتوفير المرافق الخدمية اللازمة للسكان والمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتشجيع النشاطات التجارية وتوفير البيئة المناسبة لها.

ولفت إلى أن المشروع - الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 84% - يهدف إلى توفير سهولة ورفاهية العيش للسكان، حيث يضم إضافة إلى المبنى الرئيسي مساحة واسعة لمواقف السيارات والأعمال التجميلية والخدمات الأخرى.

وأشاد المزروعي بدعم القيادة الرشيدة واهتمامها بتنمية وتطوير منطقة الظفرة، وتوفير سبل العيش الكريم لأهالي المنطقة، مؤكداً حرص بلدية منطقة الظفرة على توفير أفضل الخدمات لأهالي المنطقة انطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية ورؤيتها الرامية إلى توفير نظام بلدي ذي كفاءة عالمية يحقق التنمية المستدامة المنشودة، ويعزز معايير جودة الحياة في إمارة أبوظبي.