«خيرية محمد بن راشد» تدعم أيتام «الأعمال الخيرية» بعجمان

المصدر: دبي - وام

قدمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية مبلغ 700 ألف درهم لهيئة الأعمال الخيرية فى عجمان لدعم الأيتام المكفوفين لديها.

وأكد صالح المزروعي مدير عام مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية أن مبادرات المؤسسة مستمرة دائماً في سبيل توطيد سبل التعاون المشترك في ما يتعلق بخدمة ودعم العمل الإنساني والخيري.

من جانبه، قال الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة المدير التنفيذي لهيئة الأعمال الخيرية: إن من أبرز الأمور الداعمة لتعزيز العمل الخيري هو التعاون والتنسيق المشترك بين الهيئات والمؤسسات الخيرية العاملة في المجال ذاته.