طلائع حجاج الدولة يغادرون اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

يغادر طلائع الحجاج اليوم عبر مطارات الدولة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة لأداء فريضة الحج. وقال الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس البعثة الرسمية للحج، إن البعثة التحضيرية التي وصلت منذ يوم السبت الماضي إلى الأراضي المقدسة ستكون على أهبة الاستعداد لاستقبال حجاج الدولة في كل من مطاري الملك عبد العزيز في جدة ومطار المدينة المنورة، لتسهيل إجراءات دخول حجاج الدولة، والاطمئنان على وصولهم إلى مقرات سكنهم المجهزة مسبقاً.