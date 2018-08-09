«أم القيوين الخيرية» تنفذ كسوة العيد لـ120 يتيماً

المصدر: Ⅶ أم القيوين ــ عصام الدين عوض

أطلقت جمعية أم القيوين الخيرية مبادرة «كسوة عيد للأيتام» ورصدت لها 145 ألف درهم، مستهدفة 120 يتيماً.

وقال عيسى بلحيول المدير العام إن ذلك يأتي في إطار سعي الجمعية لإدخال الفرحة والسرور على الأيتام بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، مبينا أن المبادرة تعد من المبادرات الخيرية والإنسانية للجمعية، والتي تسعى من خلالها إلى تعميق قيم التواصل والعطاء الاجتماعي، تزامنا مع عام زايد 2018، وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بالاقتداء بالنهج الذي رسخه رجل الخير والإنسانية المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي تسير عليه قيادة الدولة.

وبين بلحيول أن الجمعية دأبت على توزيع المبالغ قبل حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك لضمان حصول الأيتام على حاجاتهم الأساسية، كما عبر أولياء الأمور عن سعادتهم بهذه الفعالية، خصوصا أنهم تمكنوا من اختيار حاجاتهم بأنفسهم.

ارويهم

وقال إن الجمعية أطلقت كذلك مبادرة «ارويهم» الإنسانية، إضافة إلى سلسلة المساعدات التي تعزز دور الجمعية في مجالات العمل الإنساني تزامناً مع عام زايد الخير والعطاء، وقد استهدفت المبادرة فئة العمال لما لهذه الفئة من دور فعال في بناء الوطن، حيث قامت بتوزيع مياه الشرب والعصائر مع اشتداد حر الصيف، مبيناً بأن أهمية المبادرة تكمن في بث روح التكافل والرحمة والمودة وتقديراً لدور العمال الذين يبذلون جهوداً طيبة لأداء وظيفتهم على أكمل وجه.

وأضح بلحيول أن الجمعية الخيرية وضعت خطة مستقبلية لمشاريعها الإنسانية التي ستنفذها خلال الفترة المقبلة مسخرة كافة الإمكانات لرسم البسمة والأمل على وجوه الفئات المحتاجة، وتوفير العيش الكريم من خلال لجان تم تشكيلها لمتابعة البرامج والخطط والأهداف التي أنشئت من أجلها الجمعية، كالإشراف على إقامة وإدارة المشاريع الخيرية.