البيان تعرض قصة فلبينية مخالفة.. والإقامة تمنحها النظرة الأخيرة لابنها المتوفي

المصدر: متابعة- نورا الأمير

يستمد القانون في دولة الامارات أهميته من أهمية الانسان، وقدسية القانون هنا، متوفرة بقدر ما يحقق النتيجة المطلوبة وهي السعادة، وطالما أن الأمر كذلك فسنجد أنفسنا على الدوام أمام أشخاص ذوي عقلية متفتحة تحكمهم المشاعر الإنسانية عند تنفيذ بنود القانون، وهي مسألة لمستها «البيان» لدى وقوفها ميدانيا أمس على إجراءات تعديل أوضاع المخالفين.

ولم يكن غريباً ما حدث اليوم عندما حضرت سيدة للاستفادة من مبادرة «احم نفسك بتعديل وضعك» ودموعها تملأ وجهها وتروي تفاصيل حكايتها الحزينة وعن حاجتها الماسة إلى تعديل وضعها لتسافر الى بلدها لتحظى برؤية ولدها العشريني للمرة الاخيرة قبل دفنه وهو الذي توفي في بلاده الفلبين منذ يومين.

والتقت«البيان» خلال جولتها الميدانية الحالة ووقفت على تفاصيلها وعرضتها على العقيد هزيم خليفة السويدي مدير إدارة أذونات الدخول والإقامة في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة، والذي لم يتردد لحظة في اتخاذ القرار بتسوية وضعها وإنهاء الاجراءات خلال ساعة لتتمكن من المغادرة لتودع فلذة كبدها الوداع الأخير، حيث تحول فريق العمل الى خلية نحل لإنجاز معاملتها وسط دعوات بالرحمة للمتوفى والعزاء لوالدته المكلومة، والتي بادرت بدعواتها وسط دموعها الغزيرة بدوام الخير والمعروف للامارات قيادة وشعباً، مؤكدة ان موقفهم هو ما يتوقعه جميع المقيمين على أرض زايد الخير.

وأكد العقيد هزيم خليفة السويدي أن مساعدة هذه الحالات جزء لا يتجزأ من واجبهم، وأنهم يحرصون على إنهاء الإجراءات الخاصة بالمخالفين بسهولة ويسر، لاسيما الحالات شديدة الخصوصية وهي تتسم بصبغة انسانية مثل حالة السيدة التي توفي ابنها، وقال «أبوابنا مفتوحة للجميع».

وقالت ماريا إيزابيل وهي من الجنسية الفلبينية إنها كانت تقيم في الدولة بشكل قانوني منذ العام 2008 وعملت في أبوظبي حاضنة أطفال، وفي العام 2014 غادرت إلى دولتها لتعود لاحقاً بتأشيرة زيارة من الشارقة بحثاً عن فرصة عمل جديدة، لكنها تجاوزت مدة الثلاثة أشهر القانونية ودخلت في مخالفات قاربت الثمانية أشهر، ورغم نجاحها في العثور على فرصة عمل الا أن قيمة المخالفات التي ترتبت عليها حالت دون إتمام إجراءات تأشيرة العمل التي صدرت لها.

وأشارت إلى أنه تم القبض عليها بسبب مخالفتها لأنظمة الاقامة في الدولة اثناء وجودها في دبي وأن الحملة جاءت في وقتها حيث تم اطلاق سراحها وتوجيهها للاستفادة من المهلة وتصويب أوضاعها إما بالمغادرة او الحصول على اقامة الا ان فاجعة وفاة ابنها الذي يبلغ 23 عاماً قلبت الموازين، لافتة الى انها حضرت الى المقر المخصص للمخالفين في جنسية الشارقة من أجل مغادرة الدولة وواجهتها بعض العراقيل الخاصة بإنجاز الاوراق ما استدعى الامر مزيداً من الوقت، وعند سماع المسؤولين قضيتها هبوا للمساعدة وانهاء الاجراءات لتتمكن من السفر والمشاركة في إتمام مراسم دفن ابنها.

ووجهت السيدة الفلبينية وهي أم لثلاثة أبناء تحية تقدير إلى أبناء زايد وإدارة الجنسية والاقامة في الشارقة على تعاملهم الراقي، موضحة أنها عاشت في الامارات أجمل سنوات حياتها، مثمنة التعامل الانساني الذي حظيت به، قائلة ان حملة «احم نفسك بتعديل وضعك» جاءت لتخفف معاناة العديد من الناس.