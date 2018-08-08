الإمارات أكبر دولة مانحة للمساعدات الإنسانية الطارئة للشعب اليمني

حصلت دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً لخدمة التتبع المالي /FTS/ لتوثيق المساعدات في حالات الطوارئ الإنسانية والتابعة للأمم المتحدة على المركز الأول عالمياً كأكبر دولة مانحة في تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة إلى الشعب اليمني الشقيق لعام 2018 كمساعدات تنفذ بشكل مباشر فيما حصلت على المركز ثاني بعد المملكة العربية السعودية الشقيقة كثاني أكبر دولة مانحة لدعم خطة الأمم المتحدة الإنسانية لليمن للعام 2018.

ويغطي هذا التقرير المساعدات الإنسانية المقدمة لليمن من بداية عام 2018 إلى 5 أغسطس 2018 حيث قدمت دولة الإمارات مساعدات إلى اليمن منذ بداية عام 2018 مبلغ وقدره 3.75 مليار درهم إماراتي /1.02 مليار دولار أميركي/، ومن ضمنهم 1.71 مليار درهم إماراتي /466.5 مليون دولار أميركي/ كاستجابة لخطة الأمم المتحدة الإنسانية لليمن و730 مليون درهم إماراتي 198.8/ مليون دولار أميركي/ كمساعدات إنسانية مباشرة.

الجدير بالذكر بأن المساعدات الإماراتية المقدمة إلى الشعب اليمني الشقيق منذ إبريل 2015 إلى يوليو 2018 بلغت 13.98 مليار درهم إماراتي /3.81 مليار دولار أميركي/، حيث استحوذت المساعدات الإنسانية ما نسبته 34.5 في المائة وبقيمة قدرها 4.82 مليار درهم /1.31 مليار دولار أميركي/ من إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة، بينما استحوذت المساعدات التنموية على 65.4 في المائة من قيمة المساعدات بمبلغ 9.14 مليار درهم /2.49 مليار دولار أميركي/ وذلك للمساهمة في جهود إعادة الاعمار في عديد من المحافظات اليمنية المحررة وتوفير سبل المعيشة والاستقرار في العديد من المجالات حيث شملت المساعدات المقدمة 14 قطاعاً رئيسيا من قطاعات المساعدات وتضمنت 45 قطاعاً فرعياً، بما يدل على شمولية المساعدات الإماراتية واحتوائها لكافة مظاهر الحياة في اليمن بهدف المساهمة في توفير الاستقرار والتنمية في تلك المحافظات وغيرها من المناطق اليمنية.