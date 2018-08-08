الأرض تشهد زخات من الشهب مساء الأحد المقبل

المصدر: أبوظبي ـ البيان

يستعد علماء وهواة الفلك لرصد زخة شهب تعتبر الأكثر شعبية سنويا تسمى «زخة شهب البرشاويات»، نسبة إلى المجموعة النجمية «برشاوس»، ويطلق على المذنب المسبب لهذه الزخات «سويفت تتل»، وهو يدور حول الشمس مرة واحدة كل 130 سنة، وتبدأ الشهب التابعة لهذه الزخة بالسقوط نحو الأرض أثناء مرورها في الحزام الغباري للمذنب، وهو يحدث كل سنة خلال الفترة الممتدة من 17 يوليو وحتى 24 أغسطس، ويزداد عدد الشهب عندما تعبر الأرض أكثف منطقة في هذا الحزام الغباري، وهذه الفترة تكون كل سنة ما بين 11 و 13 أغسطس.

وأوضح المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي في أبو ظبي، عضو منظمة الشهب الدولي، أن التوقعات الفلكية تشير إلى أن الذروة التقليدية خلال العام لزخة شهب البرشاويات ستحدث ليلة الأحد على الإثنين ما بين الساعة 12 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت الإمارات.

وتشير الحسابات أنه من المتوقع هذا العام رؤية ما يقرب من 110 شهاب برشاويا وقت الذروة، ولكن هذا الرقم لا يمكن رؤيته إلا من مكان مظام تماما بعيد عن إضاءة المدن، وذلك لفترة وجيزة قرب وقت الذروة، ومن المناطق التي تكون فيها مجموعة برشاوس عالية في الأفق. أما في حالة الرصد من داخل المدينة فلا يتوقع رؤية أكثر من عشر شهب في الساعة في أفضل الأحوال.