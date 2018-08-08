"الياه سات" تنظم تحدي السباق نحو الفضاء "سات جيمز"

المصدر: البيان الإلكتروني

تستضيف "الياه للاتصالات الفضائية" (الياه سات) تحدي السباق نحو الفضاء "سات جميز" (SatGames) لأبناء المجتمع الإماراتي في 10 أغسطس من الساعة 2:30 ظهراً حتى الساعة 9 مساءً في قاعة دو على جزيرة ياس بأبوظبي.

يحاكي السباق رحلة إطلاق قمر صناعي إلى الفضاء. وستتنافس الفرق المشاركة (كل فريق يضم 3 أعضاء) ضد بعضها لتجميع نموذج القمر الصناعي وتثبيته على صاروخ، ومن ثم إطلاقه إلى مداره بأمان. وسيتضمن السباق سلسلة من التحديات الشيقة التي تتضمن المرور عبر منزلقات منحدرة، واجتياز الكتل الإسفنجية، وتسلق الجدران، وعبور الأنفاق، والتأرجح من طرف لآخر باستخدام المقلاع. وسيفوز الفريق الأسرع في اجتياز التحديات مع الحفاظ على نموذج القمر الصناعي سليماً حتى النهاية برحلة مدفوعة التكاليف لمدة خمسة أيام إلى ولاية فلوريدا الأمريكية تتضمن زيارة "مركز جون إف كينيدي للفضاء"، فضلاً عن الفوز بجهاز "ماك بوك اير" وهاتف "سامسونج S9".

يبدأ التسجيل في تمام الساعة 2:30 ظهراً من يوم السباق، وتبدأ اللعبة الأولى عند الساعة 4 عصراً. وتتراوح مدة كل لعبة بين 10 – 15 دقيقة.

وتدعو "الياه سات" جميع أفراد المجتمع في دولة الإمارات للمشاركة في التحدي، حيث يمكنهم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.journeyofpride.com. وسيتضمن الحدث مجموعة من الألعاب الأخرى بالإضافة إلى أكشاك الطعام لتسلية جميع الزوار.

ويعتبر تحدي "سات جيمز" جزءاً من الجهود التي تبذلها "الياه سات" للتفاعل مع أبناء المجتمع الإماراتي وجذب اهتمامهم نحو قطاع تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية. وستسلط الشركة الضوء خلال هذا الحدث على قمرها الصناعي الثالث "ياه 3" الذي نجحت بإطلاقه في وقت سابق من العام الجاري، ومكّن الشركة من توفير اتصال إنترنت عالي السرعة في 19 دولة إضافية في أفريقيا تغطي بمجملها نحو 60% من عدد السكان.

وستصل تغطية "الياه سات" للمرة الأولى إلى البرازيل لتغطي 95% من سكانها الذين سيتمكنون من الوصول إلى خدمات الإنترنت الفضائي ذي النطاق العريض. ومن خلال تأمين الاتصال عالي السرعة بالإنترنت للعديد من الأماكن غير المخدمة، تساهم "الياه سات" في تطوير قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والشركات في تلك الدول. كما ساهم نجاح "ياه 3" في تعزيز ريادة الإمارات في قطاع الفضاء والأقمار الصناعية العالمي.