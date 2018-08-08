خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون رئيسي كولومبيا وساحل العاج

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى إيفان دوكي ماركيز رئيس جمهورية كولومبيا، وذلك بمناسبة توليه مهام الرئاسة في بلاده، كما بعث سموه برقية تهنئة إلى الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية ساحل العاج، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وإلى ذلك بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس إيفان دوكي ماركيز، كما بعث سموهما برقيتي تهنئة إلى الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية ساحل العاج، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.