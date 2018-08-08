سحب أقراص «ميبزول» من الأسواق

المصدر: أبوظبي ـ البيان

قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تعليق تسجيل وسحب جميع التشغيلات من أقراص ميبزول 100 مليجرام «Mebzol 100mg Tablets» من أسواق الدولة، وذلك بناءً على قرار السحب الطوعي من قبل الشركة المصنعة، وذلك لأن نتائج دراسات التحليل المخبري التي أجرتها الشركة لعدد من التشغيلات بينت عدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة، كما بينت عدم تكافؤ الدواء حيوياً مع المستحضر المرجعي.

ونوهت في تعميم، أمس، بأن دواء «ميبزول» الذي يستخدم لعلاج إنتانات الأمعاء التي تسببها الدودة السوطية مسجل في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وتم تعليق تسجيل المستحضر على أن يتم الانتهاء من التحقق من جودته.